Криптовалюта українців не цікавить: результати опитування

Криптовалюты все больше завоевывают популярность в мире. Пока в одних странах борются с цифровыми деньгами, в других разрешают совершать с помощью их вполне легальные платежи, повідомляє Сьогодні.

Набридлива реклама в соцмережах закликає купувати криптовалюту, поки що не пізно. Але скільки людей реально володіють цифровими грошима?

Виявляється, в Україні таких лише 7%. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus.

Втім, 13% відсотків з опитаних планують найближчим часом придбати криптовалюту, а 61% категорично проти таких інвестицій.

При цьому більше цифровими грошима у нас в країні цікавляться чоловіки – вони і більше володіють, і більше планують купувати.

Але вистачає і тих, хто взагалі не розуміє, про що йдеться. Майже 10 відсотків не знають, що таке криптовалюта, а більшість їх представляє молоде покоління, що дуже дивно.

Що таке криптовалюта

Криптовалюта – це віртуальні гроші, платежі якими проходять у своїй системі, не пов'язаній із банками. Найвідомішою криптовалютою є Bitcoin. Нині його курс перевищує 40 тисяч доларів.

Зберігається криптовалюта в спеціальних електронних гаманцях, а видобувають її за допомогою комп'ютерних обчислень, для чого потрібна потужна відеокарта та багато енергії. Тому багато країн виступають проти криптовалюти, адже її добування спричиняє високе навантаження на енергосистему.