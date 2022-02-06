Руслана Писанка знепритомніла на сцені в театрі

У п'ятницю, 4 лютого, 56-річна Руслана Писанка втратила свідомість на виставі в Будинку офіцерів Збройних Сил України. Їй довелось викликати "швидку", повідомляє 24 Канал.

Разом з Віктором Андрієнком, Олегом Філімоновим та іншими акторами Руслана Писанка грала у виставі "Поїзд "Одеса-мама". Аншлаговий спектакль закінчився неприємністю – зірка знепритомніла, коли енергійно танцювала у кокетливій чорній сукні в білий горох. Схоже, це відбулось, коли артисти вийшли на поклон, адже глядачі піднялись зі своїх місць й аплодували стоячи.

Колеги Руслани Писанки не одразу второпали, що відбулось, але, як йдеться в джерелі, одразу викликали "швидку" та зі сцени запитали, чи є в залі медики.

Наразі невідомо, що сталось з 56-річною Русланою Писанкою, і як вона почувається зараз. Інцидент у Будинку офіцерів Збройних Сил України вона не коментує в жодній зі соціальних мереж.

Руслана Писанка знепритомніла на сцені / Відео

Варто додати, що останнім часом акторка не скаржиться на здоров'я та активно розвиває телекар'єру – веде інфотейнмент-шоу на одному з телеканалів. Однак проєкт "Зважені та щасливі", на яке Писанка ходила з чоловіком Ігорем Ісаковим 2017 року, підкосив їх обох. Усе через різке схуднення.