Класичний Land Rover Defender перевели на електротягу

Автомобіль отримав силове встановлення від Tesla, повідомляє Автоцентр.

Світові тюнінг-ательє неодноразово представляли проекти з урахуванням класичного Land Rover Defender. Здебільшого тюнери переробляли зовнішність позашляховика. Також вони модернізували двигун, збільшуючи його віддачу. Проте останнім часом намітилася нова тенденція – переведення класичної моделі на електротягу. Фахівці з ательє ECD Automotive Design вирішили піти ще далі та використали компоненти силової установки Tesla.

Проект, розроблений за участю британської компанії Electric Classic Cars, отримав назву Project Britton. Фахівці працювали над ним майже півтора роки. Вони замінили паливний двигун на електромотор Tesla потужністю 456 к. с. та доповнили його батареєю ємністю 100 кВтг, яка забезпечує запас ходу позашляховика до 350 км. Щоб акумулятор став у вільний простір, його довелося розділити на дві частини. Одна з них встановлена під капотом, а друга – у багажному відсіку.

Крім нової силової установки, автомобіль отримав інші пневмобалони, гальма Brembo і 18-дюймові колеса Kahn Design Mondial, взуті в шини BFGoodrich Rugged Trail T/A. Зовнішньо допрацьовану модель також можна відрізнити від вихідника за силовими бамперами, новими порогами, масивним багажником на даху, додатковою світлотехнікою і лебідкою.

У оснащення салону включили сидіння Recaro з підігрівом та вентиляцією, нову аналогову панель приладів, мультимедійну систему з дисплеєм Alpine та іншу аудіосистему. Для задніх пасажирів передбачено власний кондиціонер, кілька USB-портів та слот для бездротової зарядки смартфона. Оздоблення кабіни виконане з натуральної шкіри. Вартість моделі тюнери не розкрили, мотивуючи це тим, що кожен екземпляр збирається відповідно до вимог клієнта. В даний час вони працюють над другою одиницею машини, яка отримала назву Morpheus.