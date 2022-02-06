Toyota навчила автопілот своїх машин дрифтувати

У майбутньому технологію хочуть впровадити в серійний моделі, але не заради розваги, а для безпеки, повідомляє УНІАН.

Сучасний автопілот поступово захоплює все більше й більше функцій управління автомобілем. Не за горами той час, коли водії будуть просто не потрібні.

Так, наприклад, інженери з Toyota навчили автопілот дрифту. Машина може за частку секунди прораховувати траєкторію руху й самостійно проходити складні ділянки траси, змінюючи кут ковзання.

Для випробувань зробили модифіковану версію Toyota Supra. Безпосередньо під час заїзду, за кермом сидів один з провідних дрифтерів Японії Кен Гуси. У Toyota відзначили, що хочуть надати кожному водієві такий же рівень майстерності, яким володіє професійний перегонник.

За словами співробітників компанії, мета цього дослідження не в зніманні ефектного відео, а в підвищенні безпеки руху на дорогах в майбутньому. Автомобілі зможуть навмисно йти в дрифт, щоб, наприклад, увійти в поворот на швидкості або об'їхати перешкоду, уникнувши ДТП.