Зеленського запросили Мюнхенську конференцію, а Путін відмовився приїжджати

Президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. Відомо, що президент Росії Володимир Путін приїжджати на конференцію відмовився, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, в Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка пройде в середині лютого у форматі реального спілкування, візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і віцепрезидент США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 глав держав і урядів.

"Крім того, на найважливішому глобальному форумі в сфері безпеки очікуються президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І (можливо, у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Емманюеля Макрона ще обговорюється" , - повідомляє DW.

Олаф Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду ФРН. У конференції також передбачається участь низки інших членів нового кабінету, зокрема глави МЗС Анналени Бербок і міністра оборони Христині Ламбрехт. З США, крім Харріс, прилетять держсекретар Ентоні Блінкен, а також 30 членів Конгресу.

Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду в Мюнхен, вказав далі Ішингер, не виключивши при цьому виступу президента РФ в режимі відеоконференції.

У 2021 році MSC через коронавірус пройшла в онлайн-форматі. Цього року, попри хвилю "Омікрону", Ішингер прийняв рішення повернутися до звичного режиму конференції, заявивши про колосальну потребу особистих зустрічей політиків у сфері безпеки.

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof в баварській столиці при дотриманні суворих протиепідемічних заходів. Замість звичайного числа учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600. Всі, хто приїде на конференцію, повинні бути вакциновані від коронавірусу і будуть щодня здавати ПЛР-тест.

Для Вольфганга Ішингера, який очолював Мюнхенську конференцію з безпеки протягом 14 років, це буде останній форум. Після MSC - 2022 він передасть керівництво колишньому раднику Ангели Меркель Крістофу Хойсгену.