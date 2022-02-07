Три простих способа безпечно і без сліз порізати цибулю

Цибуля – овоч, без якого важко уявити будь-яку м'ясну страву, а також більшість салатів, солоних пирогів. Фахівці рекомендують вживати цибулю та часник особливо в осінній та зимовий період авітамінозу, стверджуючи, що в них багато вітамінів та мінералів, які необхідні організму, повідомляє Обозреватель.

Але навіть у цього корисного продукту є свої мінуси, по-перше, його не можна їсти людям із проблемами ШКТ, а часник – людям із проблемами із серцем. По-друге, цибуля дає неприємний запах стравам, а також при чистці подразнює очі.

Кулінари радять помістити цибулю у крижану воду перед тим, як порізати її, щоб вона не викликала сліз.

1. Як правильно почистити цибулю

Зніміть з цибулини шкірку, розріжте на дві частини, потім помістіть одну половину цибулини зрізом вниз в центр обробної дошки так, щоб кінець стебла був направлений до вашої домінуючої сторони (для більшості людей – вправо), а іншу половину відсуньте вбік.

Як порізати цибулю без сліз

2. Як швидко порізати цибулю півкільцями

Тримайте цибулину однією рукою й починайте різати, починаючи з кінця стебла, рухами, що похитують, до себе від кінчика ножа до основи, створюючи півкільця.

3. Як порізати цибулю кубиком

Для цієї техніки використовуйте гострий ніж. Відріжте кінці, далі розріжте цибулю навпіл й кожну ще на дві рівні частини. Зніміть шкірку з обох частин цибулі. Помістіть одну зрізом до центру обробної дошки так, щоб кінець стебла був звернений до вас і починайте різати. В результаті буде стандартний середній кубик.

Порада: коли різатимете, злегка нахиліть лезо всередину до центру цибулини.