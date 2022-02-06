Президент Чехії не поділяє побоювань щодо можливої агресії РФ

Президент Чехії Мілош Земан не поділяє побоювань щодо можливої подальшої ​​агресії Росії проти України й виступає проти направлення чеських військовослужбовців до східних кордонів НАТО, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN Prima news, опублікованому у неділю, 6 лютого.

Земан заявив, що вважає нинішню напругу «словесною війною» з обох сторін і хотів би, щоб вона такою залишалася. Він сказав, що росіяни «не божевільні».

На думку чеського президента, напад на Україну даватиме РФ абсолютний виграш лише в тому випадку, якщо вони зроблять Україні свого роду військове попередження, але це означатиме для Москви набагато більші втрати у формі різноманітних санкцій.

"Якщо ви порівняєте прибуток і збитки [внаслідок вторгнення РФ в Україну], оскільки вони [росіяни] не є нерозумними, то виявляється, що вони постраждали б, вони навіть постраждали б значно більше" , — сказав Земан.

Він також прокоментував заяву глави МЗС країни Яна Ліпавського щодо намірів Чехії взяти участь в розміщенні нових підрозділів НАТО в країнах східного крила Альянсу. Земан не підтримує рішення відправити чеських військових до східних кордонів НАТО і вважає це «брязканням зброї».

Чеський президент також заявив, що як економіст він не став би безоплатно надавати Україні артилерійські снаряди на суму близько 1,7 млн доларів, які виділив уряд Фіали, а краще б продав їх Києву. З іншого боку, за його словами, він розуміє аргументи про те, що Чехії ці снаряди не потрібні, бо вони призначені для гармат, які виводять з ужитку.

Минулого тижня міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова заявили, що чеський уряд готовий розглянути можливість відправлення своїх військових до України на тлі загрози нового російського вторгнення.

Також минулого тижня коаліційний уряд Петра Фіали одноголосно вирішив передати Україні чотири тисячі артилерійських снарядів на суму 37 мільйонів крон (близько 1,7 млн доларів). Міноборони Чехії повідомило, що країна безоплатно передасть допомогу Збройним силам України.