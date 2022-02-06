Названа найпопулярніша збiрка ПК серед користувачів Steam

Цифровий інтернет-магазин ігор Steam опублікував щомісячну статистику по обладнанню своїх користувачів за січень 2022 року, повідомляє УНІАН.

Найпопулярнішою відеокартою, як і раніше, залишається "старий-добрий" Pascal – GeForce GTX 1060. Друге і третє місце утримують GeForce GTX 1650 і GTX 1050 Ti, а топ-10 найбільш ходових відеокарт замикає мобільна версія GeForce RTX 3060.

Середньостатистичний комп'ютер Користувача виглядає наступним чином:

4-ядерний процесор з частотою 2,3-2,7 ГГц;

16 ГБ оперативної пам'яті;

GeForce GTX 1060;

Windows 10.

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

офіційний сайт Steam

Що стосується операційних систем, з початку 2022 року "десятка" втратила в популярності близько 4%. Водночас частка Windows 11 зросла на 3,5%. Нова система встановлена вже на 14% комп'ютерів, що працюють зі Steam.

офіційний сайт Steam

А тим часом на світовому ринку техніки продовжує збільшуватися розрив між попитом і пропозицією.

Очікується, що у 2022 році буде ще складніше знайти в продажу необхідні гаджети. Поставки комп'ютерних комплектуючих можна чекати місяцями, а ціни на них можуть перевищувати рекомендовані у 2-3 рази.