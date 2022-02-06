У Києві чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради

Сьогодні, 6 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно Верховної Ради України, повідомляє УНІАН.

Про це розповіли в Національній поліції.

Зазначається, що попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження скла – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна / фото npu.gov.ua

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. На даний час із затриманим спілкуються слідчі.