Шмигаль про ЗВТ із Туреччиною: 95% українських товарів ввозитимуться без мит
Завдяки Угоді про вільну торгівлю, яка була підписана між прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром торгівлі Туреччини Махмедом Мушем цього тижня, 95% українських товарів будуть ввозитися до Туреччини без сплати мит, заявив глава українського уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Цього тижня Україна і Туреччина уклали історичну угоду про вільну торгівлю. Шлях до підписання тривав близько 20 років. Тепер 95% українських товарів будуть ввозитися на територію Туреччини без сплати мита, завдяки чому український бізнес буде економити від 10 млрд грн щорічно", - написав Шмигаль у Facebook в неділю.
За його словами, угода насамперед позитивно вплине на розвиток української промисловості та машинобудування.
"Вона також захищає інтереси сторін: наприклад, Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту", - наголосив глава уряду.