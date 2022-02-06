Жувальна гумка може захистити від передчасних пологів

Вчені виявили, що звичайна жувальна гумка без цукру може вберегти вагітну жінку від передчасних пологів. У дослідженні взяли участь понад 10 тисяч малавійських вагітних, повідомляє 24 Канал.

Країна Малаві є світовим рекордсменом за кількістю передчасних пологів. Тож науковці з Медичного Коледжу Бейлора вирушили туди для свого дослідження.

До аналізу увійшли понад 10 тисяч жінок, які спостерігалися у місцевих медичних центрах. Їх розділили на дві групи:

учасницям першою роздали банки з жувальними гумками без цукру та порекомендували жувати жуйку щодня впродовж вагітності – зранку та ввечері по десять хвилин;

другій групі просто розповіли про базові способи підтримки гігієни ротової порожнини.

Результати експерименту

Згідно з результатами, серед жінок, які жували жуйку, рівень передчасних пологів становив 13%, а серед тих, які не робили цього – 17%. Тобто від передчасних пологів жуйка змогла захистити кожну 26 вагітну пацієнтку.

Де зв'язок?

На думку дослідників, ризик передчасних пологів залежить від здоров'я ротової порожнини. У породіль, які жували жуйку, наприкінці вагітності виявили менше проблем зі здоров'ям ясен, враховуючи кровоточивість та випадання зубів.

Річ у тім, що через пошкоджені ясна бактерії потрапляють у кровотік, який згодом переносить їх у плаценту. Тим часом жуйка може завадити цьому процесу.

Довідка. Результати роботи представили на щорічних зборах Товариства медицини матері та плоду. Аби підтвердити користь жувальної гумки, дослідники планують повторити експеримент на вагітних жінках у розвинених країнах.