У Кремлі пояснили, чому Путін та Сі Цзіньпін не потиснули руки
Президент Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін не потиснули одне одному руки під час зустрічі в Пекіні 4 лютого через заходи безпеки у зв'язку з пандемією COVID-19, повідомляє Вести.RU.
Про це заявив керівник протоколу президента Владислав Китаєв.
"Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискання. Ми не побачили в цьому нічого кримінального та погодилися на це", – заявив Китаєв.
За його словами, сторони обговорили це заздалегідь, тому Путін знав, що не треба простягати руку Сі Цзіньпіну.
У Кремлі наголосили, що у цьому немає жодної політики.
"Це спроба уникнути якихось небезпек, ускладнень через коронавірус", - пояснив керівник протоколу Путіна.
Китаєв також нагадав, що під час візиту Ангели Меркель до Москви в серпні 2021 року її протокол попросив "не тиснути їй руки".