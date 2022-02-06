У Кремлі пояснили, чому Путін та Сі Цзіньпін не потиснули руки

Президент Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін не потиснули одне одному руки під час зустрічі в Пекіні 4 лютого через заходи безпеки у зв'язку з пандемією COVID-19, повідомляє Вести.RU.

Про це заявив керівник протоколу президента Владислав Китаєв.

"Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискання. Ми не побачили в цьому нічого кримінального та погодилися на це" , – заявив Китаєв.

За його словами, сторони обговорили це заздалегідь, тому Путін знав, що не треба простягати руку Сі Цзіньпіну.

У Кремлі наголосили, що у цьому немає жодної політики.

"Це спроба уникнути якихось небезпек, ускладнень через коронавірус" , - пояснив керівник протоколу Путіна.

Китаєв також нагадав, що під час візиту Ангели Меркель до Москви в серпні 2021 року її протокол попросив "не тиснути їй руки".