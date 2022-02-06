Олімпіада-2022: як виступали українські спортсмени 6 лютого

Українські спортсмени продовжують захищати честь нашої країни на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, повідомляє УНІАН.

6 лютого від України виступали 11 представників у п'яти різних дисциплінах (лижні перегони, фігурне катання, санний спорт, стрибки з трампліна та гірськолижний спорт).

Медалі розігрувалися в лижних гонках. Фінал у гірськолижному спорті перенесений на 7 лютого через погодні умови. Там надія України на Івана Ковбаснюка.

Підсумки виступів українських спортсменів 6 лютого

Санний спорт: жінки, 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецків - 27 місце, Юліанна Туницька - 19)

Санний спорт: жінки, 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецків - 22 місце, Юліанна Туницька - 22)

Фігурне катання: жінки, командні змагання, коротка програма (Анастасія Шаботова - сьома позиція)

Лижні перегони: чоловіки, скіатлон (Олексій Красовський, Руслан Перехода - не фінішували)

Санний спорт: двійки, чоловіки, 1-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький - 14 місце)

Санний спорт: двійки, чоловіки, 2-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький - 12 місце)

Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, пробний етап (Євген Марусяк - 49 місце)

Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, перший етап (Євген Марусяк - 47 місце, не кваліфікувався до фіналу)

Санний спорт: чоловіки, 3-й заїзд, (Антон Дукач - 22 місце, Андрій Мандзій - 27, не кваліфікувалися до фіналу)

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