Земан не зможе нашкодити українсько-чеським відносинам – Кулеба

Нова спроба президента Чехії Мілоша Земана зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України" , - написав Кулеба у Twitter.

Ліпавський має приїхати в Київ наступного тижня разом з міністрами закордонних справ Словаччини та Австрії.

Причиною твіту стало те, що у неділю Земан у коментарі чеським ЗМІ розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні та виступив проти введення чеських військ у складі груп НАТО до східних кордонів Альянсу.