Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 7 лютого 2022 року радить бути активнішим: саме сьогодні справам задається напрямок, якому ті будуть слідувати весь місяць. Тому вибираємо найбільш прибутковий проект - і зосереджуємося на ньому, повідомляє УНІАН.

У восьмий місячний день, коли Місяць росте в знаку Телець, найкраще займатися фінансовою сферою: сприятливі і покупки (аж до нерухомості), і капіталовкладення, і просто планування бюджету. Вдало пройдуть будь-які поїздки.

У цей день тижня найлегше позбавлятися від неприємних спогадів - тому сміливо боріться з депресією та тугою.

Овен

Вас переповнює жага діяльності. Це піде на користь робочим проектам – а ось колеги намагатимуться обходити вас стороною.

Здоров'я залежить від якості вашого сну: постарайтеся виспатися – або, якщо можливо, подрімати днем.

Телець

Не нав'язуйте допомоги або поради оточуючим: ви вважаєте, що робите, як краще – але на подяку не чекайте. Навіть навпаки: ймовірні образи та сварки. Просто займіться своїми справами, а турботу прибережіть для коханої людини: вона потребує вашої уваги.

Близнюки

На роботі на вас чекає насичений, завантажений проектами день - але зусилля з розбору завалів із лишком оцінить начальство, тому не лінуйтеся. І тримайте вуха напоготові: ви можете почути важливу інформацію, яка скоро стане в нагоді.

Рак

Сьогодні ваші ораторські якості залишають бажати кращого. Тому краще більше мовчати - особливо при спілкуванні з начальством: ви ризикуєте ляпнути щось, що стане причиною невдоволення керівництва.

Лев

Ви можете стати володарем чужої таємниці: скористайтеся знаннями з розумом. Тільки пам'ятайте: іноді благородно "забувши" про щось, ви досягнете від опонента більше подяки і поступок - ніж якщо підете на шантаж.

Діва

Неквапливість і завзятість – ось що щедро окупиться у фінансовому плані. У роботі дотримуйтеся лінії поведінки, яку вибрали і розпланували заздалегідь, але дійте не поспішаючи – і стабільний прибуток у вас у кишені.

Корисно зайнятися косметичними процедурами.

Терези

Корисно пробувати щось нове і працювати на перспективу. День не обіцяє миттєвих результатів і швидких грошей – але саме сьогодні ви зробите те, що забезпечить ваше фінансове благополуччя в подальшому.

Скорпіон

Сьогодні ви успішні в переговорах, вирішенні організаційних питань, добре пройдуть поїздки. Це те, що щедро винагородитися начальством. Ось тільки поводитеся слід ввічливо, без зайвого натиску та манірності: інакше ризикуєте зіткнутися з роздратуванням оточуючих.

Стрілець

Висока небезпека конфліктів і навіть розриву відносин: зважте "за" і "проти", перш ніж рубати з-за плеча.

У роботі з документами проявіть уважність на межі параної: перш ніж щось підписувати, подбайте про свою репутацію.

Козеріг

Грошових надходжень не передбачається, хоча потреба в них зростає. Тому важливо правильно розпланувати свої ресурси і постаратися скласти бізнес-план на найближчі дні. Не полінуйтеся і займіться цією "бухгалтерською рутиною": зараз для цього найкращий час.

Водолій

Не можна лінуватися: витрачати потенціал дня – просто злочинна недбалість. Доведіть до кінця всі справи, складіть плани на найближчі дні – і нагорода від начальства не змусить на себе чекати.

При такій напруженості дня головне - не втрачати спокій і позитивний настрій. Це запорука не тільки успіху в справах, а й збереження здоров'я на потрібному рівні.

Риби

За що б ви не взялися сьогодні - це необхідно довести до кінця. Тому відволікатися від трудового процесу не можна: відкладіть перегляд соцмереж і дружню балаканину в месенджерах на потім.

Поганий час для початку дієти.