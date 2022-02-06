Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" на тлі загрози РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не вірити «апокаліптичним прогнозам» на тлі загрози російського вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його" , — заявив Кулеба.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 28 січня 2022-го на кордоні з Україною перебувають близько 130 тисяч російських військових, але не спостерігається жодних дій військового характеру, які відрізнялися б від ситуації навесні минулого року.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у Вашингтоні вбачають ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого.

Західні ЗМІ повідомляли, що російське вторгнення в Україну може бути здійснене на початку 2022 року, до цього залучать до 175 тисяч військовослужбовців РФ. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада України не бачить прямої загрози вторгнення Росії. За словами Данілова, повномасштабне вторгнення фізично неможливе і підстав для паніки немає.

Водночас у російському керівництві заперечують інформацію про підготовку вторгнення, заявляючи, що перекидання військ — це внутрішня справа РФ. При цьому у Кремлі заявляють про можливі провокації з боку України та нібито плани Києва повернути окуповані території військовим шляхом.