Резніков знову не побачив реального ризику нападу Росії

Міністр оборони Олексій Рєзніков заперечує, що зараз є реальний ризик вторгнення Росії в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава Міноборони сказав в інтерв'ю виданню la Repubblica, посилаючись на дані української розвідки.

"Для того, щоб здійснити напад, Росії знадобиться ще час. Ми обов'язково помітимо зміни, які обіцятимуть ескалацію" , — сказав він.

Резніков також прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна у разі вступу до НАТО намагатиметься повернути окупований Крим силовим шляхом.

"Росія сама поверне нам півострів "на блюдечку" з вибаченнями. Москва зробила у 2014 році історичну помилку і усвідомлює це. Ми ж не станемо нападати лише тому, що Україна ніколи не грає чужими життями, а в Криму, як і раніше, живуть наші, українські громадяни" , – сказав міністр.

За його словами, зараз російських військ на кордоні України є недостатнім для повномасштабного вторгнення. І весь світ помітить, якщо нарощування сил триватиме.

Раніше Олексій Резніков заявив, що вважає низькою можливість серйозної ескалації на кордонах України з боку російських військ.