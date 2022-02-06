Литва заплатить по тисячі євро мігрантам, які покинуть країну

Абсолютну більшість мігрантів складають громадяни Іраку, кілька людей повертаються до Росії та Індії, повідомляє Корреспондент.

270 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до Литви, погодилися добровільно повернутися в країну походження комерційними рейсами наступного тижня і отримають виплату в 1000 євро, розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас у коментарі BNS.

"На даний момент у нас 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість - з компенсацією в 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат", - сказав Петраускас .

За його словами, абсолютну більшість мігрантів становлять громадяни Іраку, кілька людей повертаються до Росії та Індії. Мігрантів перевозять комерційними рейсами, ще близько 80 людей не залишили країну.

"Вони будуть відправлені найближчим часом, тому що рейси до Стамбула виконуються шість днів на тиждень, а потім вони будуть розподілені туди, де вони мають бути. Ми думаємо, що ця кількість буде відправлена до середини наступного тижня", - сказав він .

Чиновники супроводжують тих, хто вилетів до Вільнюського аеропорту, до рейсу, де вони отримують допомогу у розмірі 1000 євро.

За словами Петраускаса, після зниження компенсацій з 1000 до 300 євро із 21 січня цією можливістю користуються небагато.

Минулого року в Литву в'їхало понад 4,2 тисячі мігрантів, багато з яких є іракцями. Литва та інші західні країни звинувачують мінський режим в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.

На сьогоднішній день понад тисячу мігрантів залишили Литву добровільно або були насильно депортовані.

У п'яти центрах розміщення у Литві залишається майже 3,1 тисяч мігрантів.