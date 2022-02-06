Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю, - Салліван

Санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії можуть також торкнутися й економіки Китаю. У Пекіна буде вибір, діяти відповідно до обмежень або ж ні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За словами Саллівана, фінансова система Російської Федерації пов’язана з економікою Китаю.

"Китаю буде вибір, діяти відповідно до санкцій чи ні. Якщо буде зроблено вибір не дотримуватися санкцій, тоді, звичайно, передбачені певні штрафи. Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну" , - заявив Салліван.

Як відзначив радник президента США з нацбезпеки, Китай повинен враховувати відповідне попередження від Штатів під час контакту з Кремлем протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що США закликали Японію розглянути питання про введення економічних санкцій проти Москви, якщо Російська Федерація все ж вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Також Штати готові ввести санкції щодо ближнього кола президента РФ Володимира Путіна.