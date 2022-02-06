До Польщі прибули 1,7 тисячі американських військових

До Польщі прибули додаткові військові сили Сполучених Штатів у складі 1,7 тис. осіб, повідомляє УНІАН.

Про це написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Ми послідовно зміцнюємо безпеку Польщі та східного флангу НАТО. Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії щойно приземлилися в аеропорту Жешува. Це наша союзницька відповідь на зростаючу кризу, спричинену агресивними діями Росії" , - написав він.

За словами Блащака, додаткові 1,7 тис. солдатів будуть розміщені на східному фланзі НАТО, неподалік України.

За даними "Голосу Америки", починаючи з 2017 року в Польщі на ротаційній основі було дислоковано близько 4 тис. американських військовослужбовців.

Як повідомлялось, НАТО збільшує свою присутність в країнах Балтії та Східної Європи на тлі продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України.

Президент США Джо Байден наказав розгорнути у Польщі, Румунії та Німеччині додатковий американський військовий контингент.

Зазначалося, що 82-а повітряно-десантна дивізія спроможна розгорнути свої позиції протягом 18 годин і викинути десант на виконання ключових завдань.