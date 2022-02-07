"Голос країни-12": як проходив 3 випуск шоу

У неділю, 6 лютого, на телеканалі 1+1 стартував третій випуск 12-го сезону найвокальнішого шоу України "Голос країни". Чотири тренерські крісла зайняли популярні українські виконавці Оля Полякова, Олексій Потапенко, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук. Шляхом сліпих прослуховувань їм належить знайти вокалістів, гідних потрапити в прямі ефіри, повідомляє Обозреватель.

Крім того, уперше в цьому сезоні деякі конкурсанти зможуть отримати другий шанс від нових народних тренерів – співачки Олександри Заріцької та підприємця Андрія Мацоли.

Деталі 3 випуску

Підкорити зіркових тренерів першим наважився Василь Палюх, для якого в житті є два призначення – музика та віра в Бога. На останніх секундах однієї з найпопулярніших композицій у світі 'O sole mio до учасника повернулися одразу три крісла: Святослава Вакарчука, Наді Дорофєєвої та Олексія Потапенко. Конкурсант обрав команду репера.