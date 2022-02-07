Лукашенко вимагає у Путіна звання полковника

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що лідер Російської Федерації Володимир Путін обіцяв йому привласнити військове звання полковника. Диктатор продовжує чекати на обіцяне і сподівається, що глава Кремля дотримується слова, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову. Останній знайшов подібну вимогу Лукашенка досить кумедним.

"Я підполковник, я ж не можу собі зірку генералісімуса повісити, або генерала. Путін – полковник, обіцяв мені звання полковника, досі не привласнив" , – обурився білоруський політик.

На запитання інтерв'юера, яке військове звання може надати президент Росії, Лукашенко відрізав "Російській Федерації".

– Ну і як ви собі уявляєте, президент незалежної Білорусі є полковником російської армії? , – зі сміхом поставив зустрічне питання Соловйов.

– Це вже моя проблема, а не ваша. Пообіцяв – роби , – різко відповів самозванець.

Лукашенко при цьому додав, що йому цілком підійде, якщо Путін надасть йому звання полковника Радянської армії. Щоб підтвердити серйозність свого висловлювання, він пообіцяв, що якщо глава Кремля таки виконає свою обіцянку, то тоді й Лукашенко "віддячить" його званням генерала Білорусі.