"Плюсова" температура та пориви вітру: погода 7 лютого

Сьогодні в Україні буде тепла погода, як для зими, а також опади в деяких регіонах, повідомляє Сьогодні.

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Погода в Україні у понеділок, 7 лютого, у деяких областях буде сніжною та дощовою, а в деяких — хмарною. Сьогодні всюди буде "плюсова" температура.

Цього дня опади варто очікувати у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На сьогодні оголошено штормове попередження у західних областях, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с і хуртовина.

На заході прогнозують від 3 до 6 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах 2-4 градусів тепла.

У північних регіонах — +2-7 градусів. На півдні очікується 6-9 градусів вище нуля.

У Києві йтиме мокрий сніг з дощем, +2-4 градуси, а в Сімферополі прогнозують мінливу хмарність — 7-9 градусів тепла.