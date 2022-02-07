Курс валют НБУ на 7 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 6 лютого знизився до рівня 28.15 за 1 долар.
Євро подорожчало на 36 коп. до 32.27 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 24 коп. до 38.17 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 30.52 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.146 800
|EUR
|Євро
|32.274 500
|RUB
|Рубль
|0.369 830
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.165 700
|CHF
|Швейцарський франк
|30.516 400
|PLN
|Польський злотий
|7.096 700