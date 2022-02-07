Курс валют НБУ на 7 лютого

Курс валют НБУ на 7 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 6 лютого знизився до рівня 28.15 за 1 долар.

Євро подорожчало на 36 коп. до 32.27 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 24 коп. до 38.17 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 30.52 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.146 800 --0.123
EUR Євро 32.274 500 +0.355
RUB Рубль 0.369 830 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 38.165 700 --0.242
CHF Швейцарський франк 30.516 400 --0.144
PLN Польський злотий 7.096 700 +0.054
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics