Наймодніші відтінки волосся весни 2022 року

Світові стилісти-колористи стверджують, що у першій половині 2022 року в тренді будуть не тільки натуральні відтінки волосся, але й незвичні та неприродні кольори. Звичайно, це свобода для представниць прекрасної статі, які легко можуть освіжити свій колір або кардинально змінити імідж, повідомляє Обозреватель.

Далі добірка найстильніших відтінків волосся – шоколадного, червоного, фіолетового та кашемірового. Також зазначається, що ці кольори будуть модними до літа.

Брюнетки можуть оновити образ більш насиченим кольором. Джерело: pixabay.com

Шоколадна фабрика

Натуральний відтінок волосся завжди на піку популярності, тим більше що саме темний колір носить більша частина жінок. Однак для того, щоб він виглядав багатшим, слід поєднувати насиченість різних коричневих відтінків. Їх важливо підібрати відповідно до тону шкіри та кольору очей. До теплішого обличчя краще вибирати карамельний, теплий шоколад або каштановий, до холодного – темний або гіркий шоколад, кавовий або коричнево-чорний.

У 2022 у моді кольори волосся "кашемір" та "шовк". Джерело: pixabay.com

Кашемір та шовк

Блонд також не втрачає своєї актуальності. Але зараз у моді змішування теплих та холодних відтінків. Це може бути медовий, масляний та кашеміровий або техніка "поцілунок сонця" (бейбілайтс). Під таким фарбуванням мається на увазі своєрідне мелірування, в якому беруть участь лише деякі пасма. Як правило, освітлюють пасма, розташовані ближче до обличчя, та кінчики.

Фіолетовий найкраще виглядає на блонді. Джерело: pixabay.com

Фіолетова пудра

Колір Pantone став відтінком 2022 року. Тому він популярний і у бьюті-індустрії. У фіолетовий можна пофарбувати лише кінчики волосся. Також варто пам'ятати, що найкращим чином він виглядатиме на світлому волоссі, тому що на темному може загубитися.

Фото Pixabay

Червоний клен

Тренд 2021 – червоно-мідне волосся перейшов і в першу половину 2022-го. Більше того, зараз він став ще яскравішим і помітнішим. Однак не всім підійде цей відтінок. Точно не тим, у кого на обличчі близько розташовані капіляри – вийде ефект синьйора помідора. Також варто пам'ятати, що такі кольори дуже швидко змиваються.