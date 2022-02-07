Наймодніші відтінки волосся весни 2022 року
Світові стилісти-колористи стверджують, що у першій половині 2022 року в тренді будуть не тільки натуральні відтінки волосся, але й незвичні та неприродні кольори. Звичайно, це свобода для представниць прекрасної статі, які легко можуть освіжити свій колір або кардинально змінити імідж, повідомляє Обозреватель.
Далі добірка найстильніших відтінків волосся – шоколадного, червоного, фіолетового та кашемірового. Також зазначається, що ці кольори будуть модними до літа.
Шоколадна фабрика
Натуральний відтінок волосся завжди на піку популярності, тим більше що саме темний колір носить більша частина жінок. Однак для того, щоб він виглядав багатшим, слід поєднувати насиченість різних коричневих відтінків. Їх важливо підібрати відповідно до тону шкіри та кольору очей. До теплішого обличчя краще вибирати карамельний, теплий шоколад або каштановий, до холодного – темний або гіркий шоколад, кавовий або коричнево-чорний.
Кашемір та шовк
Блонд також не втрачає своєї актуальності. Але зараз у моді змішування теплих та холодних відтінків. Це може бути медовий, масляний та кашеміровий або техніка "поцілунок сонця" (бейбілайтс). Під таким фарбуванням мається на увазі своєрідне мелірування, в якому беруть участь лише деякі пасма. Як правило, освітлюють пасма, розташовані ближче до обличчя, та кінчики.
Фіолетова пудра
Колір Pantone став відтінком 2022 року. Тому він популярний і у бьюті-індустрії. У фіолетовий можна пофарбувати лише кінчики волосся. Також варто пам'ятати, що найкращим чином він виглядатиме на світлому волоссі, тому що на темному може загубитися.
Червоний клен
Тренд 2021 – червоно-мідне волосся перейшов і в першу половину 2022-го. Більше того, зараз він став ще яскравішим і помітнішим. Однак не всім підійде цей відтінок. Точно не тим, у кого на обличчі близько розташовані капіляри – вийде ефект синьйора помідора. Також варто пам'ятати, що такі кольори дуже швидко змиваються.