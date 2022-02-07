Ціна нафти Brent поновила максимум за сім років

Ціни на нафту змінюються без жодної динаміки під час торгів у понеділок: ф'ючерси на сорт Brent оновили максимум за сім років, піднявшись вище за $93 за барель, тоді як ф'ючерси на WTI знижуються, повідомляє Интерфакс.

Вартість квітневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:10 за київським часом у понеділок склала $93,49 за барель, що на $0,22 (0,24%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подорожчали на $2,16 (2,4%) – до $93,27 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склали до цього часу $92,03 за барель, що на $0,28 (0,3%) нижче за підсумкове значення сесії в четвер. У п'ятницю вартість цих контрактів зросла на $2,26 (2,04%), до $92,31 за барель.

Підтримку ринку нафти надають очікування збереження обмеженої пропозиції на тлі попиту, що відновлюється, пише Trading Economics.

Котирування вперше оновили семирічні рекорди в ході сесії в п'ятницю через занепокоєння, що зберігається внаслідок геополітичних ризиків і здатності ОПЕК здійснювати поставки в достатньому обсязі, а також через похолодання в США.

Тим часом погіршення геополітичної ситуації у Східній Європі призвело до того, що аналітики JPMorgan спрогнозували сценарій, за якого ціна Brent підніметься до $120 за барель.