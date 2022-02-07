Марсіанський апарат відновив роботу після пилової бурі

На початку січня 2022 року у регіоні, де розташований нерухомий апарат NASA InSight, почалася пилова буря. Через це дослідницький зонд довелося перевести у "безпечний режим", повідомляє 24 Канал.

Як тепер стало відомо, небезпека частково минула: InSight пережив марсіанську пилову бурю та відновлює дослідницьку роботу. Щоправда, спеціалісти місії не впевнені, що зонд "протягне" довго – у NASA вважають, що 2022 рік стане останнім для InSight, який досліджує Марс з 2018 року.

Стан сонячної панелі після пилової бурі у січні 2022 року / Фото NASA

Майбутнє InSight

Пилова буря не змогла вбити дослідницький зонд, проте підсилила проблему нестачі електроенергії. Річ у тому, що проблема з накопиченням мілких частинок на сонячних панелях виникла ще раніше. Спеціалісти місії вважали, що вітер буде частково очищувати панелі, але цього було недостатньо. Як результат – деякі неосновні прилади InSight довелося вимкнути.

Та найцікавіше було те, як вдалося частково очистити панелі від пилу – їх посипали марсіанським ґрунтом. Здавалося б, що це повна дурня, але метод подіяв, адже великі частинки, падаючи на панель, відбивалися від неї та немов змітали мілкий пил. InSight здійснював цю процедуру кілька разів, що давало приріст енергії на кілька відсотків.

Зонд InSight відновлює роботу після пилової бурі / Фото NASA

Та вічно так очищувати панелі не вийде й прошарок пилу повільно зростав, а кількість отримуваної від Сонця енергії – падала. Січнева пилова буря, звісно, не принесла позитивних результатів, адже панелі забруднилися ще більше. Проте зонд досі робочий, але, як вважають спеціалісти, до кінця 2022 року він не доживе через постійне зменшення ефективності енерговидобування.