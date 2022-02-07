Audi налякали автомобілістів обмеженнями свого автопілота

Головний юрист компанії Audi прокоментував юридичні можливості та обмеження автопілотів у найближчі роки. Юта Клавіттер оптимістично настроєна щодо автономного майбутнього, але водночас фахівець упевнена, що навичка водити машину людям знадобиться ще довго, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"У Європі до 2030 року точно з'являться автопілоти, які працюють автономно. Але машини переважно братимуть на себе керування в містах" , - сказала вона.

Але важливо розуміти, що вільно спати в машині, доки авто везе нас до заданої мети, ми точно не зможемо.

Технічних регламентів для затвердження автономного керування четвертого рівня в Європі ще не існує. Новий нормативний документ з'явиться не раніше 2024 року. З погляду Клавіттера, також важливою є гармонізація правил між країнами.

"Нам необхідно гармонізувати правила на європейському рівні. Інакше експлуатація машин з автопілотом буде суттєво обмежена за географічним принципом", - сказала вона.

За її словами, Німеччина суттєво випереджає Європу як з погляду регулювання, так і з погляду технологій.

"Шлях до автономного водіння, навіть з юридичного погляду, у Німеччині та у всій Європі просуватиметься обережно і поступово" , - сказала вона.

Це буде еволюційно, а не революційно, як у США чи Китаї. Це також може бути перевагою, тому що еволюційний шлях може зміцнити довіру якості функції, чого і очікують від нас наші клієнти.