Лікар описав симптоми повторного зараження "Омікроном"

При повторному зараженні штамом коронавірусу "Омікрон" людина почуватиметься втомленою та розбитою. Симптоми зараження південноафриканським варіантом вірусу описав доктор медичних наук, лікар-практик Антон Єршов, повідомляє Лента.ру.

"Вони [повторно захворілі пацієнти, - ред.] не переносять інфекцію як таку, у них навіть ні респіраторних проявів немає, ні нежитю, ні болю в горлі. Вони просто почуваються втомленими і розбитими. І багато хто звалюватиме це на постковідний синдром, а це не постковідний синдром – це повторне зараження "Омікроном" , - сказав лікар.

Він додав, що тим, хто перехворів на нову мутацію вірусу, не варто розслаблятися, оскільки можна підхопити вірус повторно. Навіть після легкого перебігу COVID-19 може виникнути постковідний синдром, наголосив доктор медичних наук.

За його словами, еволюція основних проявів COVID-19 складається із чотирьох стадій. Медик пояснив, що спочатку пацієнти з коронавірусом мали важку пневмонію, потім — кишкову форму інфекції. Зараз хвороба набула форми ГРВІ, а на четвертій стадії вона перейде у синдром хронічної втоми, як уже трапилося у деяких пацієнтів.