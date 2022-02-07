Лікар описав симптоми повторного зараження "Омікроном"

Лікар описав симптоми повторного зараження "Омікроном"

При повторному зараженні штамом коронавірусу "Омікрон" людина почуватиметься втомленою та розбитою. Симптоми зараження південноафриканським варіантом вірусу описав доктор медичних наук, лікар-практик Антон Єршов, повідомляє Лента.ру.

"Вони [повторно захворілі пацієнти, - ред.] не переносять інфекцію як таку, у них навіть ні респіраторних проявів немає, ні нежитю, ні болю в горлі. Вони просто почуваються втомленими і розбитими. І багато хто звалюватиме це на постковідний синдром, а це не постковідний синдром – це повторне зараження "Омікроном", - сказав лікар.

Він додав, що тим, хто перехворів на нову мутацію вірусу, не варто розслаблятися, оскільки можна підхопити вірус повторно. Навіть після легкого перебігу COVID-19 може виникнути постковідний синдром, наголосив доктор медичних наук.

За його словами, еволюція основних проявів COVID-19 складається із чотирьох стадій. Медик пояснив, що спочатку пацієнти з коронавірусом мали важку пневмонію, потім — кишкову форму інфекції. Зараз хвороба набула форми ГРВІ, а на четвертій стадії вона перейде у синдром хронічної втоми, як уже трапилося у деяких пацієнтів.

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