Що очікується на валютному ринку у понеділок

Минулої п'ятниці котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорили падіння.

Три інтервенції з купівлі валюти, проведені Національним банком протягом однієї торгової сесії, лише трохи стримали зміцнення гривні. Створилися всі передумови продовження подальшого зниження курсу долара. Якщо у понеділок не станеться якогось форсмажора, і Національний банк не продовжить інтенсивні інтервенції, то сьогодні рівень 28 гривень буде перевірено на міцність.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 28,07/28,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у столиці минулої п'ятниці подешевшав на 15 копійок. Вранці столичні оптові обмінники почали його продавати по 28,22-28,23 гривень, на обід цінник опустили до 28,10-28,12 гривень, а надвечір – до 28,07-28,08 гривень. При цьому готівковий долар знову став дешевшим за безготівковий. На вихідні цінник знизили до 28,03-28,05 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,02-28,03 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар на міжбанку продовжить падіння, ми побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар нижче за 28 гривень.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці продовжило зростання, що почалося напередодні після виступу президента Європейського центробанку Крістін Лагард, яка висловила стурбованість високою інфляцією в Єврозоні, і до 14:00 досягла позначки 1,1482 долара. Після публікації сильних даних із зайнятості в США, що викликала зростання долара проти решти провідних світових валют, євро скоректувався до 1,1412 долара, опустившись на 70 пунктів нижче за денний максимум, але потім знову пішов вгору. Вранці понеділка спостерігаємо корекцію після бурхливого зростання: на момент написання статті євро опустився до 1,1466 до 1,1425 долара. Готівковий євро минулої п'ятниці подешевшав на 20 копійок: вранці його продавали по 32,25-32,30 гривень, до обіду цінник опустили до 32,20-32,22 гривень, а ввечері – ще на 15 копійок, до 32,05- 32,10 гривень. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 32,00-32,07 гривень. Якщо на зміцнення гривні накладеться зниження євро на FOREX, то до вечора продаж готівкового євро буде дешевшим за 32 гривні.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився до 75,65 руб/$ напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але надвечір ослаб до 76,30 руб/$, оскільки долар у світі почав зростати після тижневого падіння. Вранці понеділка рубль торгується в діапазоні 75,75-75,95 руб/$. Готівковий рубль у столиці минулої п'ятниці подорожчав на 1 копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть у широкому діапазоні 3,66-3,70 гривні за 10 рублів.