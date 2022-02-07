Очний тик: у яких випадках слід бити на сполох

Про міокімію, або посмикування ока, знає кожен. Є навіть фраза «у мене аж око затремтіло», за допомогою якої передають максимальне емоційне забарвлення ситуації, повідомляє Hronika.info.

Як правило, посмикування верхньої або нижньої повіки пояснюється збоєм у роботі нервової системи. Найчастіше це неприємне почуття виникає швидко, але так само швидко минає. Зовсім інша справа, якщо цей стан стає нав'язливим та регулярним.

Очний тик — не те саме, що посмикування, зазначає Катерина Абрамова, лікар-невролог. Під час очного тику повіка скорочується повністю або посилено моргають обидва очі. Посмикування ж виникає на тлі стресу або перевтоми, після системної відсутності нормального сну, і дуже рідко має серйозну небезпечну причину.

Віко може почати смикатися після тривалого сидіння за комп'ютером або тривалого читання книги, втоми очей після екранів гаджетів. У цей момент м'язи, які рухають очне яблуко, піднімають і опускають повіку, а також круговий м'яз, що заплющує очі, перевтомлюються. Напружуються м'язи чола та інша лицьова мускулатура. У зв'язку з цим порушується синтез нейромедіаторів (серотоніну, дофаміну, адреналіну тощо) у нервах, які за ці м'язи відповідають. В результаті і виникають посмикування.

Втома та стрес також провокують порушення в синтезі та обміні нейромедіаторів. Тому варто не виспатися, понервуватись або перетрудитися на роботі - цілком може почати посмикуватися повіку.

У разі, якщо відсутні будь-які інші підозрілі симптоми і людина почувається добре, немає приводу звертатися до лікаря. Посмикування пройдуть, як тільки нормалізується сон і прийде в порядок нервова система. Спробуйте вживати менше кофеїновмісних напоїв (кава і міцний чай), проводити менше часу перед екраном комп'ютера і частіше прогулюватися на свіжому повітрі.

Деякі препарати групи нейролептиків або ноотропів можуть провокувати посмикування очей. Якщо ви приймаєте якісь ліки, перечитайте інструкцію до них. Можливо, вони мають побічні ефекти.

Однак, якщо окрім посмикування віку присутні підвищена температура і загальне погіршення самопочуття, радимо звернутися до лікаря. Міокімії можуть виникати і натомість порушення функції щитовидної залози, дефіциту деяких вітамінів, супроводжувати кон'юнктивіт та інші захворювання. Якщо крім століття посмикується ще й частина особи (наприклад, кут рота) і самі посмикування стають більш тривалими і болючі, варто обов'язково звернутися до невролога.