Комаровський спростував міф про вакцинацію

Інформація про те, що вакцинація не проводиться під час епідемії, і щеплення є лише профілактичним засобом, – міф, який періодично "вкидають" суспільству, розповів педіатр, кандидат медичних наук і ведучий Євген Комаровський в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє УНІАН.

Медик зазначив, що завдяки вакцинації на планеті під час піку зупинили кілька епідемій.

"Люди, епідемія поліомієліту зупинена саме вакцинацією, у її розпал… Епідемія дифтерії в 1991-95 рр. теж зупинена саме масовою вакцинацією, і теж у її розпал" , – зазначив лікар.

Комаровський підкреслив, що завдяки вакцинації не можна повністю захиститися від хвороби, але з’являється шанс не потрапити в реанімацію.

Нагадаємо, у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу COVID-19. Пізніше низка компаній розробили вакцини від вірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася наприкінці лютого 2021-го. В нашій країні 6 січня поточного року усім охочим дорослим дозволили робити бустерну (підсилювальну) дозу щеплення від COVID-19.

За даними МОЗ України, станом на 6 лютого дві дози щеплення від коронавірусу отримали 14 780 566 осіб, а бустерною щепилися 459 230 громадян.