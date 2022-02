В Україну приїдуть справжні монстр-траки зі США

Вітчизняні шанувальники авто вперше зможуть познайомитися з таким яскравим видовищем, як виступ монстр-траків. Протягом п'яти уїк-ендів в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі відбудеться виступ американських монстр-траків, повідомляє Обозреватель.

В Україні відбудуться унікальні шоу монстр-траків. Організаторами яскравого видовища виступили український промоутерський гурт "Che Entertаinment" та американський MOD Monster of Destruction.

В Україні відбудуться унікальні шоу монстртраків MOD Monster of Destruction. Джерело: monstersofdestruction.com

Заходи відбудуться в Одесі (14-15 травня), Києві (21-22 травня), Львові (29-30 травня), Харкові (4-5 червня) та Дніпрі (11-12 червня). Кожне шоу буде проходити у вихідні у дводенному форматі. Крім виступу гігантських монстр-траків з Невади у програмі передбачені виступи мотофристайлерів, заїзди гоночної вантажівки, Pit Party у сервісній зоні, де можна буде як слід розглянути біг-фути та поспілкуватися з їхніми безстрашними пілотами, подивитися на шоу механіків. Окрім того, організатори обіцяють виступ зірок шоу-бізнесу. Також усі бажаючі зможуть скуштувати традиційні страви американського фаст-фуду, а також придбати різноманітну сувенірну продукцію.

У сервісній зоні можна буде добре розглянути біг-фути і поспілкуватися з їх безстрашними пілотами. Джерело: monstersofdestruction.com

Історія появи монстр-траків або, як їх ще називають, біг-футів розпочалася у 70-ті роки минулого століття. Американський будівельник Боб Чендлер із Сент Луїса, штат Міссурі, у вільний від роботи час любив покататися з вітерцем бездоріжжям на своєму пікапі Ford F-250. Щоб зробити свої заїзди більш тривалими, Боб почав модернізувати пікап і нарощувати його потужність.

Боб Чендлер та його BigFoot. Джерело: wsj.com

У 1975 році вирішив піти з будівельного бізнесу та повністю присвятити себе тюнінгу. Разом із дружиною Мерілін та другом Джимом Крамером він відкрив магазин запчастин та сервісну майстерню Midwest Four Wheel Drive & Performance Center, де ділився досвідом з іншими ентузіастами. Свій Ford F-250 він перетворив на шоу-кар, що отримав назву BigFoot, а для більшого ефекту забезпечив його величезними 48-дюймовими колесами від вантажівки.

Щоб привернути увагу до свого пікапа Боб зняв ефектне відео, в якому він з легкістю переїжджав через кілька легковиків, а потім транслював його як рекламу на телевізорах у своєму магазині. Цей відеоролик побачив один із організаторів змагань тракторів та вантажівок, який зацікавився дітищем Чендлера та запросив його взяти участь у шоу зі своїм BigFoot.

У 1981 Чендлера і його Ford запросили на зйомки комедії "Take This Job and Shove It". Величезний успіх публіки сприяв тому, що Боб вирішив сконцентрувати свої зусилля на створенні реального шоу за участю монстр-траків і навіть заручився спонсорською підтримкою компанії Ford.

У 1981 Чендлера і його Ford запросили на зйомки комедії "Take This Job and Shove It". Джерело: amazon.com

Сьогодні, через 40 років після появи на публіці, монстр-траки є яскравим елементом американської автомобільної культури, до якої цього року зможуть долучитися і вітчизняні любителі екзотичної техніки.