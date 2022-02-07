Австралія відкриває кордони через два роки пандемії

Влада Австралії дозволить з 21 лютого в'їзд у країну для всіх вакцинованих після закриття кордону два роки тому з початку пандемії коронавірусу, повідомляє Укрiнформ.

«Умовою (для в’їзду – ред.) буде подвійна вакцина. Це буде правилом. Очікується, що всі його дотримуватимуться» , - сказав прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

За його словами, цей крок буде бажаним поштовхом для туристичного сектора, який зазнав спаду через коронавірус і втрату іноземних туристів.

«Я знаю, що туристична індустрія з нетерпінням чекала цього (рішення – ред.)» , - додав Моррісон.

Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс також додала, що власники віз, які не були повністю вакциновані, все одно потребуватимуть дозволу на в’їзд та можуть бути відправлені на карантин, в залежності від правил, що діють на території куди вони прямуватимуть.

Як повідомляється, Австралія закрила свій кордон ще у березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу. З того часу в’їхати в країну могли лише громадяни Австралії та особи, які проживали в країні.