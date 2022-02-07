Як заощаджувати паливо: поради від найстарішого британського автоклубу

Зростання цін на пальне — це глобальна проблема, яка явно продовжуватиме посилюватися. Автомобільні фахівці вже неодноразово пропонували поради щодо зниження витрат, але цього разу кілька порад дав Британський Королівський Автомобільний Клуб (RAC). Це одна із найстаріших організацій, що об'єднує автомобілістів у світі, тому корисно прислухатися до думки її експертів, повідомляє Судово-юридична газета.

Самі правила дуже прості та легкі у виконанні, без необхідності додавати до машини додаткове обладнання. Дотримання їх не лише зменшить витрату палива автомобіля, але й захистить його від пошкоджень, а отже, збільшить його життєвий цикл.

Регулярне технічне обслуговування та сервіс

Регулярне технічне обслуговування автомобіля підвищує його продуктивність, а значить, дозволяє досягти економії палива. І справа не тільки в стані двигуна, а й в інших основних вузлах, стан яких також відіграє важливу роль.

Завдяки регулярним перевіркам у сервісі можна виявити навіть, здавалося б, незначні проблеми, які можуть погіршитися і надалі дорого обійтися власнику.

Правильне тиск у шинах

Багато водіїв нехтують регулярною перевіркою шин, що є помилкою. Правильний тиск у них теж впливає на витрату палива, він не повинен бути вищим або нижчим за норму. Крім того, наскільки потрібно накачувати шини залежить від навантаження на автомобіль. Якщо ви подорожуєте з багажем та 4 пасажирами, то вам слід накачати їх до максимально рекомендованих значень.

Будьте обережні з педаллю газу

Перевищення швидкості одна із основних чинників витрати палива. Візьміть за правило трохи натискати на педаль акселератора. Не ведіть машину як гоночний автомобіль, і один із найкращих способів заощадити гроші – це їздити в межах встановленої швидкості. Що передача і частота обертання двигуна, то вище витрата палива.

У міських умовах варто дотримуватися близько 2000 об/хв. Хоча у кожного автомобіля своя оптимальна швидкість, у середньому найефективніше споживання досягається на швидкості від 70 до 80 км/год.

Максимально використовуйте дорожні умови

Постійні зупинки та прискорення – головні винуватці витрати пального. Намагайтеся дивитися вперед, щоб побачити, який сигнал горить на світлофорі. Це полегшить розрахунок, чи слід прискоритись чи знизити швидкість, щоб не зупинятися на світлофорі.

Підйом вгору також потребує більше палива, але тут можна спробувати трохи прискоритись заздалегідь, знизивши швидкість безпосередньо перед підйомом. Додаткова інерція допоможе машині подолати ухил із мінімальною витратою палива.

Не використовуйте постійно круїз-контроль

Ця опція дозволяє вам рухатися з постійною швидкістю та економити паливо під час руху по шосе. А ось на трасах з частими спусками та підйомами круїз-контроль збільшить витрату палива. Тому відключайте цю функцію, коли вона вам не потрібна і контролюйте власну швидкість.

Зняти багажник із даху

Використовуйте додатковий багажник на даху лише тоді, коли він дійсно потрібний. Постійна їзда з ним збільшує опір повітря, що збільшує витрати пального.

За підрахунками незалежної організації Energy Saving Foundation, при швидкості 120 км/год багажник збільшує опір на 39%, а якщо на даху залишаються лише кріпильні рейки, цей показник становить лише 16%.

Управління охолодженням та обігрівом

Кондиціонер може бути ненаситним, тому якщо ви хочете заощадити, краще його вимкнути. Справа в тому, що ця функція дуже корисна в холодну або спеку, адже завдяки їй водій та пасажири почуваються в машині комфортно. Однак, по можливості, не використовуйте його, оскільки він також збільшує витрату палива.

Менше навантаження – менша витрата

Приберіть все зайве із салону та багажника автомобіля. Не зберігайте у машині важкі ящики для інструментів, якщо не користуєтеся ними регулярно. Те саме і з рибальськими снастями – не потрібно тижнями тягати в їхньому багажнику, а також каністру з бензином та аксесуари.