Розкрито головну особливість нових навушників Apple

У новій версії AirPods Max Apple планує забрати колесо управління Digital Crown, замінивши його сенсорною поверхнею, повідомляє портал Phone Arena, повідомляє Газета.ru.

Автори ресурсу звернули увагу на один із патентів Apple, в якому описується технологія «інтелектуальних тканин із сенсорним керуванням», що дозволяє керувати навушниками. Два додаткові патенти також описують сенсорне керування на основі жестів на зовнішній стороні вушних чашок.

У патенті наголошується, що навушники мають мало можливостей керування, в результаті такі дії, як збільшення гучності, зміна доріжок та призупинення звуку, зазвичай виконуються за допомогою пристрою, до якого підключені навушники.

Оригінальні навушники AirPods Max були випущені у грудні 2020 року за ціною 63 тис. руб. - це найдорожчий пристрій під брендом AirPods. Управління в актуальній версії навушників відбувається за допомогою коліщатка Digital Crown, як Apple Watch, за допомогою якої можна регулювати гучність, перемикати треки, відповідати на дзвінки і активувати голосового помічника Siri.