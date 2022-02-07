Названо тренування, яке знижує ризик хвороб серця вже з першого дня

Біг – відмінний спосіб пропотіти та спалити калорії, але він може стати монотонним. Якщо ви хочете позбутися нудьги, йдучи по тому самому маршруту, і підвищити ефективність тренувань, ви можете спробувати біг по пересіченій місцевості, повідомляє WomanEL.

На відміну від бігу на біговій доріжці або асфальтованими дорогами у вашому районі, виконання цієї вправи в умовах бездоріжжя на нерівній поверхні в різних ландшафтах може підвищити ваш настрій і допомогти вашому тілу працювати старанніше.

Переваги трейлранінгу

Ви стрибатимете через палиці та колоди, підійматиметеся на круті пагорби і бігатимете по серпантинах. І вся ця різноманітність рухів творить дива з кондиціюванням тіла.

Де б ви не бігли, ви отримаєте користь від покращення серцево-судинної системи. Це пов'язано з тим, що біг змушує ваше серце битися частіше та збільшує частоту серцевих скорочень, що, у свою чергу, зміцнює серцевий м'яз або міокард та знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Додатковою перевагою є покращення балансу та розвиток сили ніг, яку різноманітний рельєф забезпечує для роботи м'язів-стабілізаторів. Крім того, біг більш м'якою поверхні знижує навантаження на суглоби.

Цей біг навіть допомагає покращити ваше психічне здоров'я. Дослідження показали, що існує зв'язок між трейлраннінгом та психічним благополуччям. Дослідження 2020 року, опубліковане в BMC Public Health, показало, що учасники, які пробігали до 10 км на тиждень, повідомляли про більш високі показники здоров'я та доброго самопочуття.