Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Захід "вигадав" загрозу вторгнення Росії в Україну, щоб відвернути увагу від "власних політичних криз".

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

На думку Захарової, повідомлення західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ в Україну є "психоделічними фобіями".

"Однак час іде, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім здійснити провокацію і голосно оголосити про своєї "перемоги" , - написала Захарова.

На думку представника російського МЗС, ЄС також зацікавлений у конфлікті України та Росії, оскільки продовжує обстоювати свою сферу впливу.