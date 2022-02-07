Ford запатентував "механіку", якій не потрібна педаль зчеплення

Ford Motor оформив патент на коробку передач нового принципу – механічну, але без необхідності вичавлювати педаль зчеплення, повідомляє Российская газета.

Компанія подала заявку на охоронний документ до Бюро за патентами та торговими марками США ще у грудні 2018 року, але отримала його лише у листопаді 2021 року.

В описі йдеться, що це механічна коробка з електронним зчепленням. У ній водій оперує лише важелем, а за зчеплення відповідає гідравліка та майстер-циліндр з електронним актуатором, при цьому педаль зчеплення збережена – для тих, хто не може позбутися звички.

Система отримує сигнали на "вичавлення" зчеплення або від датчика тиску на перемикачі передач, або від "перемикача", прикріпленого до педалі зчеплення, який не має механічного приводу і працює тільки за електронними імпульсами.

На якому автомобілі застосовуватиметься такий електрогідравлічний механізм зчеплення - невідомо. The Drive передбачає, що він може бути заготовлений для спорткара S650 Mustang, позашляховика Bronco або якогось гібридного автомобіля.