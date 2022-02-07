Новий флагман Samsung зроблений із переробленого морського сміття

Samsung використала морські відходи для створення своїх флагманських смартфонів лінійки Galaxy S22. Про це південнокорейська компанія оголосила у своєму прес-релізі, повідомляє Газета.ru.

За словами Samsung, в останній лінійці Galaxy S22 використається новий матеріал, виготовлений з викинутих рибальських мереж. Компанія не розкрила, який відсоток нового матеріалу використовується у серії Galaxy S.

Ранні витоки вказували, що корпус смартфона виконаний зі скла та металу.

«Ці викинуті рибальські мережі порушують тендітну рівновагу нашого довкілля з загрозливою швидкістю. Збір та повторне використання рибальських мереж є життєво важливими першими кроками у підтримці чистоти наших океанів, а також у збереженні планети та нашого колективного майбутнього», — зазначається у прес-релізі.

Презентація Samsung Galaxy Unpacked, на якій компанія покаже смартфони Galaxy S22 та інші новинки, пройде в онлайн-форматі 9 лютого о 18:00 за київським часом.