Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю Washington Post, повідомляє Європейська правда.

Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.

Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".

Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.

За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.

Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.

У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.