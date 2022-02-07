Кросовер Chery відправили підкорювати Європу

Автомобілі італійської марки DR, що спеціалізується на адаптації моделей Chery і JAC до вимог європейців, досить популярні в Італії, Франції та Болгарії. Саме високий попит стимулював DR Automobiles розширити модельну лінійку, повідомляє Автоцентр.

Незабаром до DR 3 (старий Chery Tiggo 3х), DR 4.0 (рестайлінговий Tiggo 5x) та DR F35 (старий Tiggo 7) приєднається ще одна модель. Нею стане DR 5.0 - перелицьована версія Chery Tiggo 5x, що оновився в черговий раз.

Від базової моделі новий кросовер DR відрізняється дизайном решітки радіатора, переднього бампера і ходових вогнів зі здвоєними смугами. У салоні з відмінностей - рульове колесо з усіченим ободом, інша передня панель і дисплей інформаційно-розважальної системи. Управління клімат-контролем, на жаль, не сенсорне, хоча оригінальний кросовер має таку «фішку».

На старті продажів DR 5.0 доступний з 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 116 л. і з тим же двигуном, але пристосованим для роботи на зрідженому газі. В цьому випадку віддача агрегату менша на 2 л.с. Коробка – механічна, привід – передній. Надалі обіцяна модифікація з турбованим чотирициліндровим двигуном робочим об'ємом ті ж 1,5 літра і віддачею 154 к.с. У пару йому передбачено варіатор.

Першим ринком DR 5.0 стане Італія. Там за автомобіль проситимуть від 23 900 доларів. В яких ще європейських країнах і коли можна буде придбати перелицьований Chery Tiggo 5х, не уточнюється.