Половина населення незадоволена своєю роботою

Незадоволених роботою жінок більше, ніж чоловіків, повідомляє Сьогодні.

48% українців задоволені своєю роботою, а 45% не влаштовує їхня зайнятість. При цьому частка задоволених чоловіків більша, аніж жінок.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками кадрового порталу grc.ua в січні 2022 року.

В ході опитування думку свою висловили 558 респондентів в різних регіонах України.

Так, серед чоловіків частка задоволених — 51%, незадоволених — 41%, а серед жінок — 47% та 48% відповідно.

Цей показник залежить також і від віку людини. Наприклад, дослідження показало: