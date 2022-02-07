Половина населення незадоволена своєю роботою
Незадоволених роботою жінок більше, ніж чоловіків, повідомляє Сьогодні.
48% українців задоволені своєю роботою, а 45% не влаштовує їхня зайнятість. При цьому частка задоволених чоловіків більша, аніж жінок.
Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками кадрового порталу grc.ua в січні 2022 року.
В ході опитування думку свою висловили 558 респондентів в різних регіонах України.
Так, серед чоловіків частка задоволених — 51%, незадоволених — 41%, а серед жінок — 47% та 48% відповідно.
Цей показник залежить також і від віку людини. Наприклад, дослідження показало:
- 88% осіб віком 19-23 роки цілком задоволені своєю роботою;
- 47% осіб у віці 24-30 років незадоволені;
- кожного другого у віці 31-40 років влаштовує зайнятість;
- 48% осіб у віці 41-60 років незадоволені роботою;
- 39% осіб у віці 51-60 років задоволені;
- 55% старших за 60 років влаштовує їхня зайнятість.