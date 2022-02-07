Половина населення незадоволена своєю роботою

Половина населення незадоволена своєю роботою
Фото: Рixabaу

Незадоволених роботою жінок більше, ніж чоловіків, повідомляє Сьогодні.

48% українців задоволені своєю роботою, а 45% не влаштовує їхня зайнятість. При цьому частка задоволених чоловіків більша, аніж жінок.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками кадрового порталу grc.ua в січні 2022 року.

В ході опитування думку свою висловили 558 респондентів в різних регіонах України.

Так, серед чоловіків частка задоволених — 51%, незадоволених — 41%, а серед жінок — 47% та 48% відповідно.

Цей показник залежить також і від віку людини. Наприклад, дослідження показало:

  • 88% осіб віком 19-23 роки цілком задоволені своєю роботою;
  • 47% осіб у віці 24-30 років незадоволені;
  • кожного другого у віці 31-40 років влаштовує зайнятість;
  • 48% осіб у віці 41-60 років незадоволені роботою;
  • 39% осіб у віці 51-60 років задоволені;
  • 55% старших за 60 років влаштовує їхня зайнятість.
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