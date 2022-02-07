Єрмак одужав від COVID-19, Нормандську зустріч не переноситимуть
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про своє одужання від коронавірусу.
Про це він написав у Facebook.
"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це з огляду на те, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватися. Це дуже допомагає", - написав Єрмак.
Він додав, що всі плани на цей тиждень залишаються чинними.
"Роботи багато, але енергії ще більше", – наголосив він.
Нагадаємо, 10 лютого має відбутися зустріч радників у Нормандському форматі. Вона має стати продовженням контактів, які пройшли у Парижі за участю політичних радників президентів України, Росії, Франції та Німеччини.