Єрмак одужав від COVID-19, Нормандську зустріч не переноситимуть

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про своє одужання від коронавірусу.

Про це він написав у Facebook.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це з огляду на те, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватися. Це дуже допомагає" , - написав Єрмак.

Він додав, що всі плани на цей тиждень залишаються чинними. "Роботи багато, але енергії ще більше" , – наголосив він.

Нагадаємо, 10 лютого має відбутися зустріч радників у Нормандському форматі. Вона має стати продовженням контактів, які пройшли у Парижі за участю політичних радників президентів України, Росії, Франції та Німеччини.