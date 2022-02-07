Трикотажні тренди 2022: 7 затишних та модних речей

Трикотаж особливо актуальний у зимовий сезон, але він чудово вписується в гардероб на міжсезоння, а деякі речі залишаються затребуваними ще й влітку, повідомляє Вона.

Далі про ключові тренди трикотажу.

Комір-поло

Тренд на комірці-поло з нами вже не перший рік – продовжуємо їх носити, тому що такий формат все ще дуже актуальний. Сам трикотажний виріб може бути будь-яким – це і пуловери, і в’язані сукні, і футболки, головне, щоб комірець був не надто компактним. Чим він більший, тим акцентнішим вийде тренд. До речі, така форма коміра створює візуальну корекцію фігури: він витягує шию і робить фігуру стрункішою.

Кардиган із принтом

Якщо раніше всі повально носили однотонні кардигани великої в’язки, то тепер їм на зміну прийшли принти, причому за візерунками та кольорами тут ми обмежуємось лише своєю фантазією. Абстракція, геометрія, смужка, анімалістика, гусяча лапка – будь що на ваш смак, головне, щоб кардиган добре вписався в образ.

А основна хитрість тут проста: якщо річ яскрава і акцентна, поєднуйте її з базовими і однотонними “низами”, тоді вони врівноважують один одного.

Подовжені рукави

Мікротренд, який чудово працює саме в холодному сезоні: не тільки виглядатимете гостромодно, але ще й не замерзнете в прохолодному приміщенні. Як носити такі рукави? Тут два варіанти: або повністю спущеними, так, щоб вони перекривали кисті рук, або злегка підібравши гармошкою/підгорнувши, щоб оголити зап’ястя. Підкреслено довгі рукави можуть спотворювати пропорції тіла – пам’ятайте про це, якщо захочете спробувати такий тренд.

﻿Трикотажні штани

Тренд із розряду “карантинних”: те, що стало неймовірно популярним, коли увесь світ сидів на карантині та носив лише комфортні речі. Легінси з тонкого і м’якого трикотажу чудово вписуються в затишні зимові аутфіти, особливо гарно вони будуть виглядати в монохромних комплектах. Додайте до них об’ємний кардиган, джемпер або худі, близькі по відтінку, вовняне пальто та зручне взуття на плоскому ходу – отримаєте стильний та комфортний образ на кожен день.

Яскравий трикотаж

Один із ключових трендів 2022 року – це яскраві соковиті кольори. Поширюється він, зокрема, і на трикотажні вироби. Не бійтеся вибирати такі відтінки, вони будуть чудовими акцентами у звичних повсякденних образах, яскраві кольори добре поєднуються один з одним, з кольорами-ахроматами, базовим денімом, а також з ними можна складати монохромні образи, розтягуючи відтінки одного кольору на весь аутфіт.

Трикотажні total look’и

Мода на зручність і комфорт продовжує набирати обороти. Подібні тотал-луки добре вписуються в концепцію сучасного кежуал-стилю. Бажано вибирати приглушені та “натуральні” кольори трикотажу: відтінки бежевого та коричневого, молочний, сірий, нюд, рудий тощо.

Об’ємні светри

Оверсайз, як і раніше, актуальний і затребуваний у модному світі, і особливо добре він підходить саме для трикотажних “верхів”. Об’ємний светр, джемпер або кардиган візуально роблять нашу фігуру більш тендітною та витонченою, а в сам образ додають нотку розслабленості та романтичності. Щоб додатково підкреслити стрункість фігури, захованої під оверсайзом, показуйте тонкі зап’ястя, трохи підсмикнувши рукави.