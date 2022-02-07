Ціна газу в Європі знизилася

Ціна газу в Європі під час біржових торгів у понеділок опустилася майже до $900 за 1 тис. куб. метрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $901,7 за 1 тис. куб. метрів, або 76,3 євро за МВт год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені євро за МВт год).

Загальне зниження вартості газу становить близько 7,7%.

Раніше вранці "Газпром" збільшив номінації на транзит газу територією України. На сьогодні до прокачування заявлено обсяги в 107,7 млн куб. м проти 91,7 млн кубометрів напередодні. Таким чином, показники прокачування російського газу через Україну знову наблизилися до обсягів, заброньованих на основі довгострокового контракту (близько 109,5 млн куб. м на добу).