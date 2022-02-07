Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі

Компанія Meta Марка Цукерберга може припинити роботу соціальних мереж Facebook й Instagram в Європі через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів. Про це, посилаючись на щорічний звіт компанії, який був переданий Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги», – йдеться у повідомленні.

Meta вважає, що все ще зможе досягти нових домовленостей з європейськими регуляторами у 2022 році, але якщо не вдасться, то компанія ймовірно більше не зможе пропонувати низку найбільш значущих продуктів і послуг, включаючи Facebook та Instagram в Європі.

Зазначається, що нині європейське законодавство щодо персональних даних забороняє Meta зберігати дані європейських користувачів на американських серверах.