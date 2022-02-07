Кандидат у президенти Франції закликала РФ "разом будувати світ"

Кандидат у президенти Франції Валері Пекресс в ефірі французького телеканалу France 5 російською мовою закликала "разом будувати світ".

"Я хочу сказати гордому російському народу, що ми маємо разом будувати мир у Європі, і почати війну з Україною було б жахливою помилкою" , - сказала вона, пише телеграм-канал "Політика країни".

Потім вона перейшла французькою і заявила, що з Росією "потрібно вести діалог".

"Я думаю, що Франція разом із ЄС має запропонувати Володимиру Путіну нову конференцію з безпеки в Європі" , - додала Пекресс.

Зазначимо, що сьогодні президент Франції Макрон буде з візитом у Москві, а завтра на нього чекають у Києві.