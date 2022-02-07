SpaceX готує презентацію про надважку ракету Starship

Компанія Ілона Маска готується до нової презентації по надважкій ракеті Starship. Початок запланований 10 лютого о 4 годині ранку за київським часом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Що таке Starship?

Це багаторазова надважка ракета компанії SpaceX. За останні кілька років вона розробляється та тестується на полігоні штату Техас.

long awaited Starship update! Thursday, 10th February, 8pm CT (Friday at 2am UTC)! pic.twitter.com/Wkj1zSTKsr — Everything SpaceX (@spacex360) February 3, 2022

Starship обладнана найновішим прискорювачем, який отримав назву Super Heavy. Ракета буде доставляти людей і вантажі в найвіддаленіші місця, такі як Місяць, і, зрештою, Червона планета.

When is the Starship presentation happening @elonmusk ? — Sirine (@SirineAti) February 3, 2022

Компанія вже провела кілька випробувальних польотів, проте досі не запускала ракети на орбіту. Сьогодні ж SpaceX очікує схвалення від Федерального авіаційного управління, щоби провести перше "серйозне" випробування.

NASA, зі свого боку, також зацікавлене у реалізації проєкту Маска. У 2021 році управління уклало контракт зі SpaceX на 2,9 млрд доларів заради розробки Starship як ракети, яка доставить астронавтів на поверхню Місяця.