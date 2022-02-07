Менеджер розповів про реакцію Усіка на зрив бою з Ф'юрі

Менеджер чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українця Олександра Усика Егіс Клімас розповів про реакцію свого клієнта на зрив бою з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Новий час.

«Олександр взагалі не був розчарований. Він точно знає, що робить. До того ж, ми — джентльмени, адже підписали контракт ще перед боєм з Джошуа, уклали угоду», — сказав Клімас.

Також менеджер Усіка заявив, що Олександр у будь-якому разі буде готовий до наступного бою. За його словами, відбудеться він, ймовірно, вже у червні, а суперником українця стане інший британець Ентоні Джошуа. Для боксерів це буде другий поєдинок між собою.

Другий поєдинок між двома олімпійськими чемпіонами може пройти наприкінці весни або на початку літа 2022 року в Лондоні на Уемблі.